Париж, 4 сентября, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Скончался немецкий fashion-фотограф Питер Линдберг. Ему было 74 года.

Fanzineredwiki Питер Линдберг

«С большой скорбью сообщаем, что Питер Линдберг скончался 3 сентября 2019 года», — говорится в сообщении в его Instagram-аккаунте.

У фотографа остались жена Питера, четверо сыновей и семеро внуков.

https://www.instagram.com/p/B1−5DQdC6rl/

Уроженец Польши Питер Линдберг (настоящее имя Питер Бродбек) вырос в ФРГ. Фотографией увлёкся в 1971 году и уже через два года стал рекламным фотографом. В 1978 году после переезда в Париж сконцентрировался на fashion-фотографии и начал снимать топ-моделей и актрис. В их числе Клаудия Шиффер, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмбэлл, Кейт Мосс, Линда Евангелиста, Настасья Кински, а также российские модели Наталья Водянова и Ольга Родионова.

Фотограф сотрудничал с такими известными дизайнерами одежды, как Жанм-Поль Готье и Джорджо Армани, а также много снимал для журналов Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazaar и Rolling Stone.