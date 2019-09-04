Москва, 4 сентября, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Позиция России в мировом рейтинге 140 стран по конкурентоспособности туризма и путешествий поднялась на четыре пункта и заняла 39 место (в 2015 году — 45 место). Такие данные представлены в отчете Всемирного экономического форума (World Economic Forum), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристы. Красная Площадь. Москва

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На первом месте оказалась Испания, на втором — Франция, на третьем — Германия. Также в Топ-10 наиболее динамично развивающих туризм стран вошли: Япония, США, Великобритания, Австралия, Италия. Канада и Швейцария. Последние три строчки в рейтинге заняли Либерия, Чад и Йемен (140).

Стоит отметить, что по уровню развития туризма Россия обогнала Турцию (43 место), Кипр (44), Болгарию (45), Венгрию (48), Израиль (57) и Вьетнам (63).

По мнению, экспертов в Россию туристов привлекают: цены на туры, сильные позиции в авиатранспортной инфраструктуре, природа и культурное наследие.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия по количеству времени, проводимого её гражданами на рабочем месте, второй год подряд занимает пятое место из 37 стран с самой развитой экономикой.

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