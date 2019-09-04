Владивосток, 4 сентября, 2019, 14:42 — ИА Регнум. На сегодняшний день демографическая ситуация на Дальнем Востоке остаётся тревожной. Такое заявление сегодня, 4 сентября, на заседании Госсовета по проблематике развития Дальнего Востока сделал президент России Владимир Путин.

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Глава Колымы назвал снижение численности населения региона обвальным

Российский лидер подчеркнул, приток населения на Дальний Восток растёт, однако он «не покрывает то количество людей, которое из региона уезжает».

«Один из главных индикаторов — это численность населения, демографическая ситуация. Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной, красной зоне», — заявил Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор по исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова заявляла, что в регионах Дальневосточного федерального округа достаточно сильны миграционные настроения, главные причины этого — уровень зарплаты и дороговизна жизни. Так, 44% дальневосточников говорят о том, что хотели бы сменить место своего постоянного проживания. Сильнее всего желание уехать у молодёжи без детей (62%) и с детьми (59%), а также у людей с высшим образованием (49%).