Барнаул, 4 сентября, 2019, 13:29 — ИА Регнум. За первое полугодие 2019 года экспорт продукции АПК в Алтайском крае составил на 130 млн долларов. Как сообщает ГТРК «Алтай», это в полтора раза больше, что за аналогичный период 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Также известно, что отгрузка зарубеж алтайских злаков сейчас вдвое превышает прошлогодние показатели и достигла 31 миллиона долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году Алтайский край в три раза (по отношению к аналогичному периоду 2017 года) увеличил отгрузки зерна на экспорт — до рекордных 121 тысячи тонн в натуральном и 22,1 миллиона долларов США в стоимостном выражении. Торговыми партнерами по поставкам зерновых стали Монголия, Латвия, Китай и Литва.

К проблемам наращивания экспорта эксперты относят жесткие логистические ограничения для перевозок зерна на экспорт из территориально удаленных регионов, высокие тарифы на перевозки, а также недостаточно развитую конкуренцию в сфере предоставления услуг владельцами подвижного железнодорожного состава.

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