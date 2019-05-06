Понедельник, 6 Мая 2019 года
12:48:09 МСК

Алтайские власти признали слабую конкурентоспособность зернового экспорта

Экономика

Проблемы зернового рынка новые власти региона публично озвучили чуть ли не впервые

Алтайские власти признали слабую конкурентоспособность зернового экспорта
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Алтайская озимая пшеница

Барнаул, 6 мая 2019, 12:14 — REGNUM  В преддверии посевной власти Алтайского края наконец-то обратили внимание не проблемы аграриев, связанные с низкой конкурентоспособностью зернового рынка и чуть ли не впервые признали: проблемы есть. Такой вывод можно сделать из официальной информации, опубликованной сегодня, 6 мая, по итогам совещания членов регионального правительства с участием представителей Союза зернопереработчиков Алтая и руководителей ряда региональных предприятий-экспортеров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По оценке начальника краевого управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александра Большакова, в настоящее время производство зерна в Алтайском крае полностью обеспечивает внутреннее потребление и создает значительный экспортный потенциал.

«В 2018 году Алтайский край в три раза по отношению к аналогичному периоду 2017 года увеличил отгрузки зерна на экспорт (до рекордных 121 тысячи тонн в натуральном и 22,1 миллиона долларов США в стоимостном выражении). Торговыми партнерами по поставкам зерновых стали Монголия, Латвия, Китай и Литва», — заявил Александр Большаков.

К проблемным для наращивания экспорта факторам чиновник отнёс жесткие логистические ограничения для перевозок зерна на экспорт из территориально удаленных регионов, высокие тарифы на перевозки, а также недостаточно развитую конкуренцию в сфере предоставления услуг владельцами подвижного железнодорожного состава.

Также Александр Большаков признал, что ключевым препятствием для развития экспорта продукции АПК является значительная удаленность Алтайского края от основных мировых рынков сбыта: высокие логистические затраты отрицательно влияют на конкурентоспособность.

Напомним, по итогам агросезона 2018 года Алтайский край вновь получил рекордные 5 миллионов тонн зерновых. Но стоимость выращенного по-прежнему была одной из самых низких в России и не превышала, в среднем, 8 тысяч рублей за тонну пшеницы третьего сорта. И это несмотря на значительно возросшие издержки производства: рост цен на ГСМ, семена и гербициды. В этих условиях алтайские аграрии значительно увеличили свои долги.

Читайте также: Прокукарекали: власти Алтайского края лукавят, говоря о поддержке крестьян

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайские аграрии удвоили кредиторскую задолженность

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
На хлебном фронте
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить