Михайловка, Волгоградская область, 4 сентября, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Крупную партию контрафактного алкоголя изъяли оперативники в городе Михайловка Волгоградской области. Товар без акцизных марок покупали на территории одной из республик Северного Кавказа, перевозили в регион и продавали постоянным покупателям. По предварительным данным, из оборота изъяли продукцию на сумму свыше 1,3 млн рублей, сообщили 4 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Пресс-служба УМВД Волгоградской области Контрафактный алкоголь

В организации незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции подозревают 45-летнего местного жителя. В момент перегрузки товара из одной машины в другую правоохранители задержали ещё четырёх человек — водителя и грузчиков. В транспортных средствах оперативники насчитали более 600 бутылок контрафактного коньяка и водки. В общей сложности при обыске гаражных боксов полицейские и сотрудники ФСБ изъяли почти шесть тысяч бутылок различного алкоголя, в том числе элитных брендов, на сумму 1 млн 340 тысяч рублей, а также более трёх тонн спиртосодержащей жидкости в пластиковых пятилитровых канистрах.

Ущерб, причинённый правообладателям торговых марок, установят в ходе следствия. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.