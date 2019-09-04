Москва, 4 сентября, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Анна Синельникова учится в Высшей школе экономики на программе «Культурология», а на олимпиаде студентов «Я — профессионал» стала победителем по направлению «Социология». Корреспонденту ИА REGNUM Анна Синельникова рассказала, что между культурологией и социологией гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд, и о том, как она смогла не только проверить свои знания по социологии, но и применить их на практике во время стажировки в Академии наставников Фонда «Сколково».

Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал» Анна Синельникова

Анна, почему вы решили попробовать свои силы именно в социологии, хотя учитесь на другом направлении?

Для меня одним из веских поводов принять участие в олимпиаде была возможность пройти стажировку в крупной компании. Еще в период регистрации стало известно, что в числе партнеров у «Я — профессионала» известные организации, работать в которых — заветная мечта многих студентов.

В университете мы часто обсуждаем с одногруппниками, где пригодятся наши таланты, куда мы пойдем работать. У гуманитариев, как мне кажется, страх не найти хорошую работу более обострен, чем у ребят с техническим, инженерным образованием. Мне важно было понять, что знания, полученные в вузе, действительно пригодятся мне уже на реальной работе. Стажировка в этом серьезно помогла.

Вы легко получили желаемую позицию после победы в олимпиаде?

Дипломанты могли выбрать те компании, где хотели бы пройти стажировку. Я выбрала целых четыре: два фонда изучения общественного мнения, одно СМИ и Академию наставников Фонда «Сколково». Академия наставников наиболее подробно расписала то, чем должен заниматься стажер: сбором первичной информации, количественными и качественными исследованиями. Это ровно то, что мне было интересно. Сколковский проект оказался не только обстоятельным, но и очень оперативным — после моего отклика мне очень быстро перезвонили и пригласили на собеседование. Остальные компании тоже перезвонили, но я уже была с головой в стажировке.

У меня было хорошее резюме, которое я заполнила на специальном сайте для дипломантов олимпиады, поэтому я чувствовала себя спокойно. Забавно, что организаторы ограничили объем дополнительной информации в каждом поле. Когда я писала список школ и образовательных программ, в которых принимала участие, не все они «влезли». Пришлось «пожертвовать» указанием моего участия в школе Оксфордского российского фонда.

Расскажите, что входило в ваши обязанности?

Начну издалека. Академия наставников — это совместный проект Фонда «Сколково», рабочей группы НТИ «Кружковое движение» и Агентства стратегических инициатив. Сегодня много внимания уделяется внеучебным занятиям, кружкам и секциям. Их темы выходят далеко за пределы школьной программы: нередко можно встретить уроки по робототехнике, развитию предпринимательских навыков, IT-кружки, междисциплинарные занятия. Так вот, вести эти занятия должны педагоги, которые сегодня получают классическое образование. Они в редких случаях имеют навыки проектной работы, умения развивать гибкие навыки у детей и так далее.

Академия наставников — проект, который нацелен на подготовку современных специалистов-педагогов и изучение их запросов. Мои коллеги уже провели огромное количество исследований, но и мне работы хватает. Я участвовала в описании компетентностной модели наставника, обрабатывала отзывы участников онлайн и офлайн-мероприятий академии, чтобы понять, что нужно учесть и скорректировать в обучении последующих групп.

Звучит очень серьезно! Но это ведь не совсем то, что вы изучаете в университете? Не было страшно не справиться?

Приступив к работе, я достаточно скрупулезно выверяла план своих действий и задавала много вопросов, но меня не покидал «комплекс самозванки». Я где-то подсознательно была уверена, что рядом те, кто умнее и образованнее меня, и они совершенно не нуждаются в моих выводах и умозаключениях. «Отпустило» только тогда, когда я увидела, что результаты моей работы учитываются в подготовке новых анкет и программ. Это очень воодушевило меня, наполнило гордостью за свою работу. Знаете, очень приятно сидеть с профессорами, обсуждать проблему, высказываться и видеть, что тебя слушают! Именно в этот момент я обрела уверенность в себе и в своих знаниях.

Удивительно, что вы в течение всего пары месяцев смогли не только что-то сделать, но и получить оценку своему труду.

Это особенность Академии — наш проект очень динамичный, коллеги, которые в нем задействованы, в некотором роде участвуют в социальном эксперименте. В таких условиях нужно оперативно внедрять все новое и оставаться мобильным и гибким.

Сейчас ваша практика подходит к концу. Планируете ли вы продолжать сотрудничество с Академией?

Еще на первой встрече с моим руководителем стажировки мы оговаривали возможность написать статью в один из авторитетных иностранных научных журналов. Сегодня у нас накоплено достаточно эмпирических данных, чтобы приступить к этой работе. Надеюсь, до конца года успеем. У меня впереди выпускной курс бакалавриата, поэтому сложно загадывать о будущем, но, если мне предложат остаться в команде, я буду польщена!

Победа в олимпиаде студентов принесла вам гораздо больше, чем статус «победителя», вы будете участвовать в новом сезоне?

Да, конечно!

Но ведь вы уже имеете льготу на поступление в магистратуру, контакты с потенциальным работодателем, зачем еще раз эта интеллектуальная гонка?

Участвовать в олимпиаде — это просто очень прикольно!