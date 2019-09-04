Москва, 4 сентября, 2019, 12:08 — ИА Регнум. В Новой Москве имеются проблемы с газификацией. Об этом сообщили местные жители во время встречи с мэром Сергеем Собяниным, передаёт 4 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Новая Москва будет газифицироваться. У нас есть схема строительства газопроводов. Постепенно эти территории будут включаться в систему газоснабжения», — ответил на жалобы мэр столицы.

Но жители рассказали Собянину, что рядом с их домами уже проложили трубу, нужно лишь провести коммуникации к их жилью. Мэр пообещал проработать данный вопрос.