Москва, 4 сентября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский полагает, что повышение производительности труда, которое российский министр экономического развития МаксимОрешкин назвал одним из главных условий перехода на четырёхдневную рабочую неделю, было обозначено для того, чтобы скрыть «научную беспомощность» министерских советников и Высшей школы экономики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Работники

Обращаясь к этим советникам со своей страницы в Facebook, Кричевский посоветовал обратить внимание на совокупную производительность факторов производства, куда входят отдача от ресурсов, капиталов, компетенций, технологий и труда.

«Если вы углубитесь в вопрос, то поймёте, что производительность труда далеко не на первом месте. Примеры: новое удобрение, повысившее урожайность. Где тут рост производительности труда комбайнера? Экскаватор вместо землекопов. Где рост производительности гастарбайтера? Рост продаж через мобильные приложения. Неужели продавец стал крутиться активнее? Льготный кредит, снизивший себестоимость. Что, работник стал трудиться лучше?» — иронизирует эксперт.

Напомним, ранее министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума назвал два главных условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю в России: рост доходов населения и повышение производительности труда.

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