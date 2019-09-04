Москва, 4 сентября, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Многофункциональным центрам по предоставлению госуслуг (МФЦ) смогут разрешить начать принимать биометрические данные граждан РФ. Об этом сегодня, 4 сентября, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент «Ростелекома» (оператор Единой биометрической системы (ЕБС)) Михаил Осеевский, передаёт ТАСС.

geralt Сканирование. Биометрия

Читайте также: Коллекторам станет проще: зачем вводить биометрию в банках

По его словам, работа с банками уже началась. Осенью будет принято решение правительством РФ, а затем внесут изменения в соответствующие законы.

Сбор биометрических данных будет использоваться для идентификации при получении государственных услуг гражданами России.

Отмечается, что систему удаленной биометрической идентификации планируется объединить с системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ РФ призвал банки ускорить процесс сбора биометрических данных своих клиентов.

Подробности: ЦБ РФ рекомендовал банкам оптимизировать систему по сбору биометрии