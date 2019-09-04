Москва, 4 сентября, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Минздрав предлагает создать единую сеть мониторинга для раннего выявления биологических рисков для населения России. Об этом сегодня, 4 сентября, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил замглавы министерства Сергей Краевой, передает ТАСС.

MikeGoad Река

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Краевой пояснил, что Минздрав разработал законопроект «Закон о биологической безопасности в РФ». Документ внесен в правительство РФ и должен быть рассмотрен на осенней сессии Госдумы.

Цель создания единой сети мониторинга — не допустить развития в стране биологических угроз. Также уделят особое внимание обеспечению оперативного реагирования на ЧС биологического и химического характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что максимально широкое многостороннее сотрудничество необходимо миру для реагирования на угрозы биологической безопасности.

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