Москва, 4 сентября, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Ситуация с аварийным жильем на Дальнем Востоке не очень хорошая. Об этом сегодня, 4 сентября, на ВЭФ-2019 заявил председатель комитета Госдумы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, передает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Ветхое жилье

Читайте также: Расселение в ДФО: у Приморья «двойка» за количество, у Якутии — за качество

По его словам, доля аварийного и ветхого жилья в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) превышает средние показатели по России почти в три раза.

Также Харитонов отметил, что водоснабжением обеспечено только 70% жилищного фонда ДФО, отоплением — 74%, канализацией — 68%.

Как сообщало ИА REGNUM, 94 млрд рублей поддержки из федерального центра получат регионы Дальнего Востока за три года.

Подробнее: Дальний Восток получит 94 млрд из федерального бюджета за три года