Владивосток, 4 сентября, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен как минимум при двух главных условиях. Об этом сегодня, 4 сентября, в кулуарах Восточного экономического форума заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

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В первую очередь, по словам главы Минэкономразвиятия, необходимо добиться роста доходов населения. Ещё одним условием для изменений в трудовом законодательстве является повышение производительности труда.

«Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырёхдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране», — подчеркнул Орешкин, слова которого приводит ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход к четырёхдневной рабочей неделе. Эту инициативу поддержали представители Федерации независимых профсоюзов России, отметив, что такая мера позволит оптимизировать время труда и отдыха, однако подчеркнули, что зарплата при этом сократиться не должна.

Добавим, что в правительстве РФ вопрос перехода на короткую рабочую неделю уже начали прорабатывать. До 30 сентября по поручению премьер-министра Минтруд должен представить свою позицию о перспективах введения четырёхдневной рабочей недели в России. Обсудить этот вопрос депутаты Госдумы планируют в ходе осенней сессии.