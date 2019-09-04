Новосибирск, 4 сентября, 2019, 09:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня ночью, в 1:45 4 сентября (время местное), неизвестный «заминировал» региональное правительство.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

Как сообщают «Вести Новосибирск», аноним сообщил о бомбе в администрации области. Как выяснилось, он звонил в экстренные службы с ложным сообщением, когда был пьян.

В настоящее время подозреваемый задержан.

«Никакой бомбы в областном правительстве не было», — уточняет СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 28 января по 3 февраля в Новосибирске из-за ложных сообщений о минировании неоднократно эвакуировались школы, детские сады и административные здания.

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