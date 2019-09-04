Владивосток, 4 сентября, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Вдвое большее число иностранцев обратилось за помощью к российским врачам в текущем году по сравнению с 2018 годом. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

В первой половине 2019 года медицинскую помощь в России получили 530 тыс. иностранных граждан, это в два раза больше, чем за весь минувший год. В 2024 году запланировано медобслуживание около 1,2 млн иностранцев, однако план может быть выполнен уже в этом году, пояснила министр.

Скворцова уточнила, что в 2016 году Россию посетили 35 тыс. медицинских туристов, в 2017 году их было 120 тыс., а в 2018 году — уже 300 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках ВЭФ Скворцова также заявила о «существенном» росте продолжительности жизни в России, при этом темпы роста превышают все известные мировые показатели. За семь месяцев 2019 года, отметила министр, продолжительность жизни мужчин выросла до 68,5 года, а женщин — до 78,5 года.

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