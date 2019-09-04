Владивосток, , 08:05 — REGNUM Продолжительность жизни в России за семь месяцев увеличилась до 78,5 лет у женщин и до 68,5 лет у мужчин, заявила 4 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме.

По ее словам, скорость увеличения продолжительности жизни в стране превышает все известные мировые показатели. При этом рост данного показателя является «существенным», отметила он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранееСкворцова заявила, что продолжительность жизни в России в первом полугодии 2019 года составила 73,7 года. Это на 0,8 года больше, чем шестью месяцами ранее. Показатели заметно улучшились благодаря сокращению количества смертей, отметила она.

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