Чита, 4 сентября, 2019, 06:36 — ИА Регнум. В одном из отдалённых сёл Читинского района Забайкалья на средства «Дальневосточной» субсидии возвели современный фельдшерско-акушерский пункт. Как сообщает региональное министерство здравоохранения, он пришёл на смену старому, со 100-процентным износом. Теперь 250 жителей села Подволок будут получать медицинскую помощь в комфортных и современных условиях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Министерство здравоохранения Забайкальского края Новый ФАП установлен в селе Подволок в Забайкалье

Новый модуль площадью 110 квадратных метров и стоимостью 4,8 миллиона рублей приобретен по федеральной программе развития центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе.

«Жители очень рады новому ФАПу, для них это большое событие. Подрядчик выполнил свои обязательства раньше срока. Теперь задача Читинской центральной больницы приобрести медицинское оборудование, пройти процедуру лицензирования фельдшерского пункта», — пояснил главный врач Читинской ЦРБ Геннадий Емельянов. В дополнение к его словам министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников отметил, что в регионе не только строят и устанавливают новые ФАПы, но и сразу же оснащают их необходимым оборудованием, а также привлекают специалистов для работы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на регионы стали распространять все преференции, которыми обладают Дальневосточники. В августе 2019 года благодаря «Дальневосточной» субсидии значительно пополнился парк медицинских автомобилей, в край поступило 33 единицы специальной техники разных классов комплектации.

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Также в августе на средства «Дальневосточной» субсидии было приобретено новое медицинское оборудование для Нерчинско-Заводской ЦРБ. Это, в частности, автоматические биохимический и гематологический анализаторы, автоматический паровой стерилизатор, пульсоксиметры, тонометры, приборы для измерения уровня глюкозы в крови, девять портативных аппаратов ЭКГ и анализатор уровня газа в крови.

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