Нерчинск, Забайкальский край, , 07:23 — REGNUM

В Забайкальском крае на средства «дальневосточной» субсидии приобретено новое медицинское оборудование для Нерчинско-Заводской ЦРБ. Это, в частности, автоматические биохимический и гематологический анализаторы, автоматический паровой стерилизатор, пульсоксиметры, тонометры, приборы для измерения уровня глюкозы в крови, девять портативных аппаратов ЭКГ и анализатор уровня газа в крови. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в губернаторской пресс-службе, введение этой техники в эксплуатацию позволит улучшить качество диагностики и лечения заболеваний у десяти тысяч жителей района.

Новое медицинское оборудование для Нерчинско-Заводской ЦРБ Правительство Забайкальского края

Как пояснил исполняющий обязанности главного врача больницы Евгений Коробков, самое главное приобретение 2019 года — это наркозно-дыхательный аппарат стоимостью 2,5 миллиона рублей, который должен поступить в медицинскую организацию уже в ближайшее время.

Напомним, ранее руководитель региона Александр Осипов поставил региональному правительству задачу обеспечить доступность качественной медицинской помощи для всех жителей Забайкалья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. Теперь на эти территории распространяют все преференции, которые положены дальневосточникам. В августе 2019 года благодаря «дальневосточной» субсидии в регионе значительно расширился парк медицинских автомобилей Забайкалья, медикам передали несколько десятков единиц спецтехники

Также большой объём финансирования предусмотрен национальным проектом «Здравоохранение»: до 2021 года для региона выделено 3,6 миллиарда рублей, в том числе в 2019 году потратят 863,54 миллиона рублей.

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