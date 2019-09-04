Богородский район, Нижегородская область, 4 сентября, 2019, 06:31 — ИА Регнум. В посёлке Новинки Богородского района Нижегородской области жители в панике — оползни и трещины в земле подбираются к их домам. В населённом пункте уже появились разломы грунта, и в любой момент ближайшие дома могут начать разрушаться. Проблеме несколько лет, и уже ряд участков «сползли» в овраги, но помощи от властей местные жители пока не получили. О ситуации сообщила ГТРК «Нижний Новгород».

Принт-скрин страницы в соцсетях телеканала «Кстати» Поселок Новинки

Нижегородские СМИ, к которым обращались сельчане, начали говорить о «ползущем» грунте ещё весной 2016 года. На дно оврага тогда ушла асфальтовая дорога посёлка, скатились вниз часть соток одной из семей. Чиновники в ответ на обращения жителей тогда должным образом не отреагировали. Звучали даже слова о самовольном строительстве, но на это жители показывают документы.

И снова проблема встала в полный рост уже в 2019 году. Трещины грунта подобрались к жилым домам.

По сообщению телекомпании, обитатели Новинок даже судились с районными властями, требуя от тех проведения противооползневых работ, но в иске им было отказано. Сейчас дело в стадии обжалования вердикта.

В комментариях телекомпании начальник сектора по работе с обращениями граждан, СМИ и общественными организациями Богородского района Дмитрий Третьяков отметил, что в администрации понимают, что «движение грунта есть», и добавил, что «рекомендации не выполняются местными жителями».

"Происходит по-прежнему нагрузка на край плата, происходит перемещение грунта, происходит водоотведение. Мы можем только констатировать, что грунт ползёт», — заявил он.

Жители не намерены сдаваться и будут в суде добиваться противооползневых работ от властей района.