Петропавловск-Камчатский, 4 сентября, 2019, 03:47 — ИА Регнум. Камчатка продолжает пустеть. Власти не могут остановить отток населения. За первое полугодие 2019 года полуостров «ушёл в минус» ещё на 1 715 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Камчатстата, за первые шесть месяцев 2019 года на Камчатку приехало 5 754 человека, уехали из региона 7 469 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2019 года рождаемость на Камчатке снизилась на 13% к аналогичному периоду 2018 года. Смертность при этом остаётся на прежнем уровне и превышает рождаемость. Детей в регионе за шесть месяцев родилось 1 506, умерло 1 739 человек.