Петропавловск-Камчатский, , 09:26 — REGNUM

На Камчатке продолжает падать рождаемость — за первое полугодие 2019 года она снизилась на 13% к аналогичному периоду 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В первом полугодии в регионе родилось 1508 детей, что на 13% меньше, чем за шесть месяцев 2018 года. Умерло на Камчатке за этот же период 1739 человек, что соответствует аналогичному периоду 2018 года. Таким образом, за первое полугодие 2019 года только за счёт естественной убыли, население региона уменьшилось на 231 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, смертность на Камчатке значительно превысила рождаемость и по итогам 2018 года. Детей родилось на 255 меньше, чем в 2017, умерло на 86 человек больше. Миграционная убыль в регионе составила 702 человека в 2018 году.