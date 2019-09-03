Цхинвал, 3 сентября, 2019, 22:22 — ИА Регнум. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный прокомментировал в беседе с журналистами «Рес» ситуацию, которая сложилась на югоосетинско-грузинской границе, передает 3 сентября информагентство.

Respublikarso.org Память

По мнению корреспондента, в действиях Грузии угадывается знакомый «почерк» западных советников. Тбилиси должен несколько раз подумать, прежде чем провоцировать кризисы на границе с Южной Осетией, заявил Поддубный.

«Я помню, как менялась ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта, когда президентом стал Михаил Саакашвили, и все тогда начиналось с подобных провокаций, которые усиливались и усиливались», — сказал Поддубный. Однако, отметил корреспондент, в сложившейся ситуации есть большая разница с 2008 годом: теперь на территории Южной Осетии находится российская военная база и Южная Осетия признана Россией независимым государством. «Подобные провокации не могут увенчаться успехом», — заключил Поддубный.