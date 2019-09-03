Москва, 3 сентября, 2019, 18:23 — ИА Регнум. Снятие неприкосновенности с депутатов Верховной рады прежде всего необходимо самому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Почему проголосовали сегодня и не проголосовали тогда? Тогда был определённый политический баланс власти и оппозиции. Разница в голосах была с десяток, два десятка голосов. Сегодня в парламенте есть монобольшинство — 254 депутата», — заявил Килинкаров.

По его мнению, снятие депутатской неприкосновенности на сегодня направлено не против оппозиции, а против собственной фракции.

«(Зеленский) знает, что она может быть развалена, что эти депутаты, которые платили в том числе деньги и зашли в парламент, будут разочарованы, тем, что у них не будет возможности решать (вопросы) и зарабатывать свои деньги», — подчеркнул он.

«Они хотят запугать депутатов, чтобы они понимали: шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте — расстрел. Именно для этого сняли эту депутатскую неприкосновенность», — добавил Килинкаров.