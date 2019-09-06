Москва, 6 сентября, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Премьера найденной картины режиссера-классика и основателя школы советского документального кино Дзиги Вертова «Годовщина революции» состоится 6 сентября 2019 года. Об этом сообщил официальный сайт сети кинотеатров «Каро».

Цитата из к/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Оператор

Мероприятие пройдет в премьерном зале кинотеатра «Октябрь», начало — в 20:00. В российский прокат фильм выйдет 12 сентября 2019 года. Его смогут увидеть на большом экране зрители восьми российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, Самары, Казани, Сургута и Калининграда.

В анонсе киносети также указано, что 12 сентября, т. е. в день проката в кинотеатре «Октябрь» состоится специальный показ «Годовщины революции», после которого пройдет обсуждение картины с журналистом Егором Сенниковым. Стоит отметить, что ранее он выступал в качестве автора праворадикального ресурса «Спутник и погром» (заблокирован в России в июле 2017 года как ресурс «националистического и экстремистского толка»).

Читайте также: Скончался один из самых успешных кинопродюсеров Германии Томас Циклер

Напомним, картина Дзиги Вертова «Годовщина революции» была найдена в 2017 году. Считалось, что фильм был утерян в 20-х годах XX века. В ноябре 2018 года его показали на фестивале IDFA (International Documentary Film Festival) в Амстердаме.