Москва, 3 сентября, 2019, 15:52 — ИА Регнум. В условиях всё нарастающего бегства от «рисковых активов» курс российского рубля будет снова испытывать себя на прочность. С учётом всего того, что происходит в мировой экономике мы снова становимся заложниками совпадающих в одной точке двух факторов — внешнего и внутреннего, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Внутренние факторы — это довольно слабый рост российской экономики, закредитованность российского населения и крайне невнятные перспективы выхода российской экономики на траекторию устойчивого роста. К тому же в условиях крайней неопределённости со стороны Минэкономразвития РФ прозвучало две вещи — первое, российская экономика готова к ценам на чёрное золото в районе $40, и второе, так это то, что со стороны МЭР изменился сценарный прогноз о росте российской экономики, что странно, в свете «майских указов», — пояснил эксперт.

Внешние же факторы остаются стабильно понятными, но при этом совершенно непонятно, к чему внешние факторы общемирового скоро уже, внешнеторгового противостояния. Правда пока ньюс-мэйкерами тут выступают США и КНР, но у них получается всё громче и громче.

«Применительно к курсу российской национальной валюты, массовый спрос со стороны глобальных инвесторов на инструменты классического инвестирования, а к ним причисляется золото и американские казначейские обязательства, снова на этой неделе обеспечат рост стоимости курса американского доллара по отношению к остальным мировым и региональным валютам. Это значит, что для курса российского рубля на этой неделе самой важной задачей будет удержаться по итогам недели ниже отметки в 67,00 руб./доллар», — отметил Блинов.

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