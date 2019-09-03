Берлин, 3 сентября, 2019, 15:51 — ИА Регнум. 2 сентября в результате скоротечной тяжелой болезни скончался один из самых успешных продюсеров современного немецкого кино Томас Циклер. Об этом на следующий сообщила киностудия Babelsberg, пишет газета Berliner Morgenpost.

Циклеру было 55 лет. Только в июне этого года состоялась премьера его фильма «Фабрика грез». Этот фильм продюсер назвал «мечтой своей жизни»: в основе его сюжета лежит собственная история люблю Циклера.

Среди проектов Циклера, знакомых российскому кинозрителю, в первую очередь фильмы с участием Тиля Швайгера в главной роли: «Достучаться до небес», «Босиком по мостовой», «Красавчик» и другие.