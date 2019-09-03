Иркутск, 3 сентября, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Лишь по прошествии 26 лет жители населённых пунктов Капсал и Батхай Эхирит-Булагатского района Иркутской области получили возможность ездить друг к другу не по объездной дороге за 85 километров, а по мосту. Как сообщает сайт иркутской областной прокуратуры, дорожное сообщением между данными населёнными пунктами было утрачено с 1993 года.

Архип Куинджи. Осенняя распутица.1872

«Выявленные нарушения закона, приведшие к нарушению прав граждан, послужили основанием для обращения прокурора района в суд с требованием возложения на администрацию муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» обязанности по строительству моста через рекуКуда», — пояснили в прокуратуре.

Правда, из официального сообщения следует, что добиться строительства моста удалось далеко не сразу. Муниципальный контракт на общую сумму 34,2 млн рублей был исполнен лишь к осени 2019 года.

Напомним, в пострадавшей от мощнейшего наводнения Иркутской области предстоит восстановить сотни участков дорог и десятки мостов, однако существуют проблемы, требующие безотлагательного решения, поскольку разрушенная инфраструктура отрезала от внешнего мира отдалённые села региона, люди всё ещё находятся в водяной западне.

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