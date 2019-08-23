Черемхово, Иркутская область, , 08:24 — REGNUM

В пострадавшей от мощнейшего наводнения Иркутской области предстоит восстановить сотни участков дорог и десятки мостов, однако существуют проблемы, требующие безотлагательного решения, поскольку разрушенная инфраструктура отрезала от внешнего мира отдалённые села региона, люди всё ещё находятся в водяной западне. Такой вывод можно сделать из официальной информации прокуратуры региона.

В частности, проверкой, проведённой прокуратурой города Черемхово, установлено, что эксплуатация поврежденного наводнением участка автомобильной дороги регионального значения Новосибирск — Иркутск — Бельск — Поморцево невозможна, дорожное полотно разрушено рекой, изменившей русло.

«При этом данный участок автодороги отделяет два населенных пункта от районного центра, где находятся школа, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение, пожарная часть и иные социально значимые объекты», — пояснили прокуроры.

ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» уже внесено представление об устранении нарушений законодательства и указано на необходимость принятия мер к первоочередному ремонту данного дорожного участка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутскую область пришло в конце июня 2019 года вместе с проливными дождями. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. 30 июля в Приангарье началась вторая волна паводка. Порядка 45 тысяч человек признаны пострадавшими.