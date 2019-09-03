Каракас, 3 сентября, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что недружественная политика США в отношении Боливарианской Республики потерпела полный провал. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Противостояние Венесуэлы и США

В интервью китайскому каналу Xinhua Мадуро подчеркнул, что Дональд Трамп занял «собственническую, одержимую и агрессивную позицию по отношению к Боливарианской революции».

Венесуэльский лидер также перечислил основные, по его мнению, неудачные попытки Белого Дома свергнуть законное правительство Венесуэлы: в 2017 г., когда США пытались помешать созданию Национальной учредительной ассамблеи (проправительственный парламент); в 2018-м при попытке воспрепятствовать президентским выборам; и в 2019-м с попыткой государственного переворота.