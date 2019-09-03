Приштина, Сербия, 3 сентября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. 2 сентября исполняющий обязанности заместителя министра обороны Косово Бурим Рамадани заявил, что Косово уже не свернет с пути в НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook заявление, в котором утверждает, что убежден в том, что Косово станет 31-м членом Североатлантического договора.

Рамадани подчеркнул, что доволен ходом процесса консолидации с Альянсом в сфере обороны и углублением стратегического сотрудничества.

По его словам, Косово ориентируется на западные ценности и стандарты и сотрудничество с США и НАТО.