Тулун, Иркутская область, 3 сентября, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Поскольку в пострадавшем от наводнения Приангарье осталось ещё много нерешённых проблем, российский президент Владимир Путин, подводя итоги совещания, проведённого 2 сентября в иркутском городе Тулуне, отметил, что, если потребуется, он приедет в Тулун ещё раз. Слова главы государства цитирует иркутское правительство, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Современные средства коммуникации дают мне возможность в режиме онлайн смотреть, что здесь и как происходит. Я очень рассчитываю, что под руководством вице-премьера российского правительства Виталия Мутко и губернатора Сергея Левченко работа будет налажена таким образом, чтобы люди увидели ее конкретный результат», — отметил российский президент.

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