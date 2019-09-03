Иркутск, , 07:50 — REGNUM Власти Иркутской области раскрыли некоторые подробности относительно граждан, представленных к наградам «За спасение погибавших», которых Владимир Путин, побывавший накануне, 2 сентября, в Тулуне, поблагодарил на встрече жителей подтопленных территорий.

Наводнение в Приангарье Сайт Кремля

Оказывается во время мощнейшего наводнения Николай Алексеенко на собственной моторной лодке эвакуировал 80 жителей села Евдокимово. Артем Мингазов на личном водном транспорте спас не только 89 человек, но и многих животных. Александр Смолягин вывез из затопленных территорий 112 человек. Евгений Татарников транспортировал на своем автомобиле 213 человек. Константин Хохлов эвакуировал 70 жителей села Евдокимово, а Александр Якубов — 224 человека.

Также известно, что в ходе встречи с Путиным Олег Леонов, эвакуировавший на личной аэролодке с крыш затопленных домов более 200 человек сообщил о проблеме оплаты за работу его организации за уборку мусора с разрушенных улиц.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после наводнения, которое началось в Иркутской области с 26 июня, Владимир Путин уже трижды посещал регион и каждый раз контролировал ход работ по восстановлению жилья и инфраструктуры в пострадавших от паводка населённых пунктах. Особенно сильные разрушения произошли в Тулуне и Нижнеудинске. Напор воды вышедших из берегов рек был настолько сильный, что буквально смывал дома и целые усадьбы. Многие люди говорили, что не получали предупреждений о предстоящем стихийном бедствии, а когда оно началось, то были вынуждены спасать себя сами.

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