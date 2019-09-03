Президент РФ высказался о доверии к власти, ПМР – о признании: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 сентября, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- «Выбирайте тех, которым доверяете»: Путин дал совет за неделю до единого дня голосования;
- Курс на независимость: Красносельский рассказал о главном приоритете для Приднестровья;
- Все деньги разом: правительство нашло способ закрыть вопрос пенсионных накоплений;
- Другие деньги: первую в мире коллекционную криптомонету создают в Литве;
- Притягательный полуостров: Крым посетили почти шесть млн туристов.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1650.