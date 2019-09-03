Ставрополь, 10 апреля, 2017, 15:27 — ИА Регнум. В Ставропольском крае азербайджанская компания Azersun Holding планирует построить тепличный комплекс на площади 100 га. Договоренность об этом достигнута во время визита делегации Ставрополья в Азербайджан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минэкономразвития региона 10 апреля.

Вице-премьер Ставрополья Андрей Мурга и руководство Azersun Holding обсудили проект, условия реализации которого будут уточнены во время ответного визита представителей азербайджанской компании. Сотрудникам компании представят место расположения будущего комплекса. Там же и будет проведена новая встреча по вопросам реализации проекта.

Группа компаний Azersun Holding является ведущим производителем и экспортером Азербайджана. Она владеет рядом заводов по производству чая, консервов, растительных масел, бумажных изделий и сахара. Также компания располагает широкой сетью экспортных рынков. Товар экспортируется почти в 40 стран мира, среди которых главную роль играет Россия.

«Проект очень важен для экономики Ставропольского края. Помимо прямых инвестиций со стороны азербайджанских партнеров, он решает несколько важных для региона задач… Главное — уход от доминирования зерновых в структуре сельского хозяйства Ставрополья в пользу овощеводства и тепличного хозяйства, создание рабочих мест в сельских районах, а также импортозамещение и развитие собственного производства для снабжения жителей края и страны качественной продукцией», — прокомментировал перспективы реализации проекта заместитель председателя правительства Ставропольского края — региональный министр экономического развития Андрей Мурга.

Отметим, что в Ставропольском крае с 2012 года площади овощей закрытого грунта увеличились втрое. В структуре производства этой продукции за 2016 год Ставропольский край в России занимает 7%.

Читайте по теме: Импортозамещение: Ставрополье увеличит выпуск овощей на 15 тыс. тонн в год

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году ожидается увеличение площадей защищенного грунта более чем на 56,3 гектара. Новые теплицы строятся в Предгорном, Андроповском, Кировском и Изобильненском районах.

Читайте также: Свыше 2 млрд руб получит Ставрополье на субсидирование инвестпроектов в АПК

До 2020 года планируется увеличение производственных мощностей защищенного грунта в крае до 300 га с получением более 150 тыс. тонн тепличных овощей.

Подробнее по теме: На Ставрополье за год запущено 40 крупных инвестпроектов на 20 млрд рублей

В марте текущего года в станице Марьинской Кировского района Ставрополья был запущен тепличный комплекс компании «ЭКО-культура» на площади 21,8 га производительностью до 30 тыс. тонн овощей в год.

В рамках визита делегации Ставрополья в Азербайджан достигнуты также договорённости о расширении поставок ставропольской сельхозпродукции: край готов направлять в Азербайджан ежегодно до 3 миллионов тонн пшеницы, кукурузы и ячменя, а также до 20 тысяч тонн технических масличных культур, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Отметим, что Азербайджан является вторым по величине внешним торговым партнёром Ставрополья. Объём товарооборота за 2016 год составил 131 миллион долларов.