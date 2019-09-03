Токио, 3 сентября, 2019, 03:30 — ИА Регнум. Японский военный корабль может быть направлен в Ормузский пролив для «патрулирования» без координации с Вашингтоном, пишет 3 сентября Yomiuri Shimbun.

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Соответствующее решение может быть принято японским правительством — после Генассамблеи ООН. В случае положительного решения, в Ормузском проливе японские военные намерены собирать информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не поддерживает антииранскую инициативу США и Великобритании вести «патрулирование» в Ормузском проливе.