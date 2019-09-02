Mvd.gov.by Нашедшаяся Юлия вместе с родными

Минск, 3 сентября, 2019, 01:02 — ИА Регнум. О возвращении в Белоруссию 24-летней Юлии, которая потерялась 20 лет назад в электричке, сообщили в пресс-службе белорусского МВД.

Юлия не была в Белоруссии 20 лет, и теперь она вернулась на родину. Потерялась она в возрасте четырёх лет. Тогда ни родители, ни милиция не смогли найти ребёнка.

Знакомый помог Юлии отыскать её семью. Оказалось, что в 1999 г. её нашли на железнодорожной станции в Рязани. Она воспитывалась в интернате, потом в приёмной семье.