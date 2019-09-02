Симферополь, 2 сентября, 2019, 23:55 — ИА Регнум. В Дамаске крымско-сирийский торговый дом «Содружество» подписал контракт на поставки сирийской сельхозпродукции в Россию, сообщает 2 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на директора торгового дома Сергея Голяндина.

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По информации агентства, контракт был подписан на 61-й международной выставке в Дамаске.

Контракт будет действовать до 31 декабря 2019 года с возможностью его пролонгации.

Поставки сирийской сельхозпродукции будут осуществляться через Феодосию и Севастополь. Часть продукции будет раелизована в Крыму.

«Договорились о первой поставке, это тысяча тонн: оливковое масло, лимоны, апельсины, грейпфруты, гранаты», — цитирует агентство слова Сергея Голяндина.

Напомним, ежегодная международная выставка в Дамаске проходила с 1954 года и до начала вооружённого конфликта в Сирии в 2011 году, продолжающегося до сих пор.