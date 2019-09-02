Тегеран, 2 сентября, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Президенты Франции и Ирана Эммануэль Макрон и Хасан Рухани провели телефонный разговор по широкому кругу вопросов, включающих ядерную проблему, конфликт в Йемене и ряд других вопросов. По итогам переговоров Елисейским дворцом было составлено информационное коммюнике, сообщает Синьхуа.

President.ir Хасан Рухани

Французский президент выступил за создание условий для долгосрочного решения проблем вокруг Тегерана, а также призвал своего собеседника к выполнению обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и обеспечению мира и безопасности на Среднем Востоке. Иранский лидер, в свою очередь, поддержал усилия Парижа по защите СВПД, но при этом предложил европейским странам выполнять и собственные обязательства во избежание пересмотра Ираном своих.

Стороны условились в ближайшие дни продолжить и активизировать двусторонние контакты, призвав параллельно стороны конфликтов в Йемене и Ливане к максимальной сдержанности, чтобы не допустить их эскалации.