Варшава, 2 сентября, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда выступил категорически против возвращения Российской Федерации в формат «Большой восьмерки». Об этом Дуда заявил сегодня на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Дуда заявил, что вопрос взаимоотношений Запада с Россией очень сложный, и вообще, Россия якобы реализует «имперские амбиции».

Именно в этом контексте Дуда и предлагает рассматривать возможное возвращение России в «Большую восьмерку».

«В этом контексте стоит задать себе вопрос, стоит ли подходить к России по принципу business as usual, то есть сотрудничать с ней в своих интересах. Я считаю, что нельзя», — сказал президент Польши.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп активно поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона вернуть Россию в «Большую восьмерку».

Стоит отметить, что Польша в силу своей несамостоятельности не входит в «Большую семерку» и является страной подчинённой. Вряд ли её мнение окажет влияние на членов неформального политического клуба.