Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Москва, 2 сентября, 2019, 20:34 — ИА Регнум. В Монголии запланирован ряд мероприятий, посвящённых 80-летию Победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе. В преддверии памятной даты в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол, объединивший ученых и политологов из России и Монголии. В ходе мероприятия были представлены краткие сообщения. Среди участников дискуссии — к. и. н, главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров, д. и. н, профессор, политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.