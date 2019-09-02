Нижний Тагил, Свердловская область, 2 сентября, 2019, 20:29 — ИА Регнум. Православный епископ Евгений Кульберг провёл открытый урок в новой школе № 100. Об этом сообщается в группе «Нижний Тагил Официальный» в соцсети Facebook.

Facebook@ntagilorg Открытый урок

Судя по комментарию к фотографии, открытый урок был посвящён грядущему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вместе с епископом с учениками встретился глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, школа № 100 впервые принимает у себя учеников. В учреждении начали учиться 1169 школьников.