Ташкент, 2 сентября, 2019, 18:05 — ИА Регнум. Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября посетил Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и возложил венок к подножию памятника первому Президенту, отдал дань уважения его светлой памяти, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Пресс-служба Президента Республики Узбекистан Памятник первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову

Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова — это бывшая резиденция первого президента Узбекистана в Ташкенте, ранее комплекс назывался Ок сарай, что в переводе означает Белый дворец.

«Благодаря отваге и решительности первого президента Узбекистан обрел независимость, достиг огромных успехов в развитии. Как отмечал Шавкат Мирзиёев, чем сильнее мы почитаем личность и заслуги Ислама Каримова, тем крепче духовность нашего народа, молодежи», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Президента Республики Узбекистан Памятник первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову

В ходе церемонии возложения были прочитаны суры из Корана, помянуты жизнь и деятельность Ислама Каримова, его мечты и стремления, заслуги в деле обеспечения мира и спокойствия в стране.

В возложении цветов приняли участие члены парламента и правительства, деятели науки и культуры, представители интеллигенции, молодежь.

Цветы были также возложены и к памятникам Исламу Каримову в Самарканде и Карши.

Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года. В соответствии с постановлением президента Шавката Мирзиёева эта дата отмечается ежегодно как День памяти Ислама Каримова.