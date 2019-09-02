В Ярославле обрушилось перекрытие строящегося корпуса онкобольницы
Ярославль, 2 сентября, 2019, 16:54 — ИА Регнум. В Ярославле на строящемся хирургическом корпусе онкологической больницы произошло обрушение межэтажного перекрытия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
ЧП произошло 31 августа. Строители залили бетон, однако опалубка не выдержала его веса, и конструкция рухнула и местами просела вместе с арматурой. Площадь обрушения и просадки составила 350 квадратных метров. По данным представителя подрядчика никто не пострадал.
В качестве причины называются проблемы с стойкой, которая поддерживала опалубку бетонной конструкции. На ней лопнула гайка из-за заводского дефекта. Теперь строителям придется демонтировать перекрытие и заливать бетон заново.
Генподрядчиком строительства выступает ГК «ЕКС», работы по бетонированию производил субподрядчик. Общая стоимость строительства корпуса составляет 3,6 млрд рублей, он должен быть сдан в 2021 году. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Развитие здравоохранения». Закладывала новый корпус министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, фирма «ЕКС» в 2019 году стала крупнейшим подрядчиком по госзаказу Ярославской области. Компания выиграла тендеры на строительство хирургического комплекса онкобольницы, поликлиники во Фрунзенском районе, реконструкции Добрынинского путепровода и Тутаевского шоссе в Ярославле, благоустройство Народной площади в Переславле-Залесском и ремонт дорог в округе.