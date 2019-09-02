Курск, 2 сентября, 2019, 16:50 — ИА Регнум. В Курской области 2 сентября к занятиям приступили 115 тысяч школьников, в том числе почти 13 тысяч первоклассников. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1898

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт посетил торжественную линейку в школе №7.

«У нас много талантливых ребят, которые хорошо знают школьные предметы, а также успешно занимаются спортом, наукой и творчеством. Об этом говорит большое количество и стобалльников, и выпускников, поступающих в лучшие ВУЗы страны и региона. Я хочу пожелать всем, для кого сегодня прозвенел школьный звонок, чтобы этот учебный год принес много новых знаний и интересных открытий», — сказал Старовойт.

Также Старовойт отметил, что в Курской области в 2019 году на реализацию национального проекта «Образование» будет направлено более миллиарда рублей.