Тулун, Иркутская область, 2 сентября, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Впечатляющие фотографии, показывающие размеры последствий масштабного наводнения в Тулуне (Иркутская область), опубликовал на своей странице в Instagram эксперт в промышленной съёмке Роман Шаленкин. Он утверждает, что экскаваторы ещё расчищают завалы, половина города ещё подтоплена, а над лесом раздаётся протяжный вой и злобное рычание ставших бездомными собак.

Цитата из instagram Последствия наводнения в Тулуне

«Я возвращался со съемки. По дороге меня привлёк вид одинаково ровно поваленных деревьев. Выглядело очень необычно. Уже смеркалось, и я остановил машину, чтобы рассмотреть получше. И тут я замечаю, что в глубине леса темнеют, сбившиеся в кучу, останки домов. Ни души. Тишина. И только протяжный вой и злобное рычание собак раздаётся над лесом. Я подъезжал к окрестностям Тулуна. Не дай бог остаться на улице без машины, подумал тогда я», — поделился впечатлениями от увиденного в Тулуне фотограф Роман Шаленкин.

Цитата из instagram Поваленные наводнением деревья близ Тулуна

Побывав в этом пострадавшем от наводнения городе, он пишет, что там и сейчас ведутся работы по устранению хаоса, который причинила стихия.

«Но половина города ещё подтоплена. Экскаваторы расчищают развалины. Люди переселились кто куда. В соседние города и деревни к родственникам. И вроде выплачивают компенсацию 40−45 тысяч за квадратный метр. Можно вроде поехать даже в Иркутск. И купить квартиру. Но где работать?» — пишет Роман Шаленкин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 сентября 2019 года состоялся уже третий визит Российского президента Владимира Путина в пострадавшее от мощнейшего наводнения Приангарье. Судя по реакции жителей Тулуна, с которыми вновь пообщался глава государства, они не верят обещаниям местных властей. Многие говорят, что в первые дни наводнения им проходилось самим спасать своё имущество и даже жизни, поскольку их никто не предупредил о надвигающемся бедствии.

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