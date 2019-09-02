Коктебель , Крым, 2 сентября, 2019, 16:09 — ИА Регнум. В Крыму утвердили проект реконструкции набережной Коктебеля. Об этом 2 сентября журналистам рассказал вице-премьер правительства РК Евгений Кабанов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вид с моря на Коктебель

«Он подразумевает разделение набережной на пять зон: тихая, культурно-историческая, парковая, торгово-гастрономическая и фестивальная», — отметил чиновник.

По его словам, разработчики учли интересы гостей курорта и местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, проектирование очистных сооружений и системы разводящих коллекторов в Коктебеле должно было завершиться в июле 2019 года, однако сроки сдачи документов затягиваются.

Об этом: Проект очистных сооружений в Коктебеле обещают сдать через год