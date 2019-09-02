Набережную Коктебеля перестроят с учётом интересов местных жителей
Коктебель , Крым, 2 сентября, 2019, 16:09 — ИА Регнум. В Крыму утвердили проект реконструкции набережной Коктебеля. Об этом 2 сентября журналистам рассказал вице-премьер правительства РК Евгений Кабанов.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Вид с моря на Коктебель
«Он подразумевает разделение набережной на пять зон: тихая, культурно-историческая, парковая, торгово-гастрономическая и фестивальная», — отметил чиновник.
По его словам, разработчики учли интересы гостей курорта и местных жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, проектирование очистных сооружений и системы разводящих коллекторов в Коктебеле должно было завершиться в июле 2019 года, однако сроки сдачи документов затягиваются.
Об этом: Проект очистных сооружений в Коктебеле обещают сдать через год