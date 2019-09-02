Санкт-Петербург, 2 сентября, 2019, 15:49 — ИА Регнум. В Петербурге возведут два железнодорожных обхода — северо-восточный и юго-западный. Работы должны быть завершены к 2030 году. Об этом сообщили 2 сентября на совещании в Смольном с участием представителей ОАО «РЖД».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Предполагается, что с одной стороны железная дорога протянется от Павлово-на-Неве в Орехово, а с другой стороны свяжет Мгу и Бронку через Владимирскую.

Согласно предложенной концепции, РЖД таким образом получит прибавку в 63,9 млн пассажиров в год на этих направлениях.

Электрички должны также связать Ораниенбаум с Белоостровом через аэропорт Пулково и ключевые городские станции, пишут «Невские новости». Вторая ветка будет направлена в Токсово.

Новые маршруты также призваны соединить все пять существующих линий метро и основные вокзалы. В часы пик интервал движения поездов должен быть не больше 10 минут.

По задумке, это должно организовать сообщение между городом и «Пулково», обеспечить транспортную доступность кластера Лахта-центра, курортных зон и исторических достопримечательностей.

Количество пригородных пассажирских поездов в таком случае можно будет увеличить до 90 пар в сутки на центральном участке.

РЖД также задумали увеличить интенсивность движения на участках Финляндский вокзал — Мельничный ручей, Сертолово — Левашово, Московский вокзал — Тосно, Витебский вокзал — Павловск, Балтийский вокзал — Гатчина и Финляндский вокзал — Выборг.