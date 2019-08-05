Идея сформулировать мысли, речь о которых пойдет ниже, возникла после чтения комментариев по поводу истории с журналисткой канала «ЛайфНьюс» (смотреть тут). Прошу заметить, очень примечательных комментариев. В нашем массовом сознании как-то уж слишком «принято считать», что за происходящее на Украине отвечают — в зависимости от стороны баррикады — Россия, Путин, олигархи (наши и украинские), местные националисты, Европа, Обама и Америка. Справедливости ради следует согласиться: все перечисленные то или иное отношение к результату имели. Но нельзя не признать и другого: за обсуждением отдельных деревьев совершенно теряется сам лес.

Украинцы всё у себя случившееся называют революцией. Потому что оно сильно смахивает на примитивную и выхолощенную схему, которую преподавали (увы, и преподают до сих пор) в школе: народ восстал против обанкротившейся власти. Не сказать, что совпадения отсутствуют. Прежняя власть действительно обанкротилась, и народ на самом деле восстал. По крайней мере он думал, что он восстал, хотя на самом деле народ всего лишь взбунтовался.

Разница в сути идей, лежащих в основе произошедшего. На первый взгляд, все идеи одинаковы. Они выражаются в коротких и простых для понимания лозунгах. Собственно, на этом и сыграли украинские националисты вместе с американскими эмиссарами. Но если смотреть внимательно, можно увидеть ключевое различие между лозунгами, отражающими революционную идею, и лозунгами, являющимися следствием банального истеричного популизма.

Возьмем простой пример. Два лозунга. «Город должен быть малоэтажным!» «Город должен быть комфортабельным для жизни!» И то, и другое — про город. Не важно, какой. Это же лозунг. Он обязан быть абстрактным, универсальным и простым. Однако первый, про малоэтажность, сразу позволяет представить себе результат его реализации. Не только в целом, так сказать, вообще, но и довольно точно понять, как этот малоэтажный город может выглядеть, как в нем будет жить, какие в нем будут плюсы и минусы. Словом, оценить результат проекта еще до его начала. Оценить, чтобы понять, насколько его воплощение в реальность подойдет для каждого конкретного «я». Отсюда вытекает простота понимания своего личного к нему отношения. За или против. Другое дело — лозунг про комфортабельность. Кто бы спорил, мы все ее для себя хотим. Мы все легко соглашаемся: имеющиеся условия жизни в этом городе далеки от удобных. Казалось бы, этот лозунг объединяет не хуже первого, но только на первый взгляд.

Отсутствие в нем изначально понятного и однозначного механизма реализации подспудно подталкивает заполнить пустоту собственными домыслами. При этом кажется, что все, кто стоит с тобой рядом, тоже его поддерживают, думают точно так же, как ты. Рождается пьянящее ощущение единства и сплоченности нации. Можно петь патриотические песни и в едином порыве идти крушить всех, кто пытается встать на твоем пути к счастью. Ведь счастье-то — вот оно, изложено в лозунге! «Город должен быть комфортабельным для жизни!» Выходит, каждый, кто против нас, выступает и против комфортабельности города! Всё просто. Они неправы. Раз они не хотят понимать наши слова, то, значит, мы, народ, имеем полное право их… Да что угодно «их» мы имеем право. Оскорблять. Унижать. Бить. Жечь живьем. Бомбить оперативно-тактическими ракетами.

Украинское государство действительно оказалось слабым. Под ударами беснующейся толпы, убежденной в безусловной правоте своих красивых лозунгов, оно рухнуло. Но счастья для всех не наступило. Вместо него вылезло именно то, что отличает популизм от революционной идеи. Когда дело дошло до начала строительства «нового города», выяснилось, что комфортабельность все для себя представляли сильно по-разному.

Условно говоря, владельцам автомобилей комфорт виделся в расширении дорог, уменьшении числа светофоров, сокращении количества гаишников и расширении бесплатных парковок. Их не волновало удобство «безлошадных». Те, в свою очередь, комфорт видели в уменьшении количества частных авто на дорогах, в увеличении количества маршрутов бесплатного общественного транспорта, в строительстве новых линий метро. Проблемы автовладельцев их не касались. Властям города комфорт виделся в увеличении бюджета, т.е. в росте тарифов и повышении налогов. Что прямо противоречило представлениям остальных горожан, как безлошадных, так и автовладельцев, полагавших, что в комфортном городе налоги должны стать меньше, а цены на городские услуги — ниже. И так далее и т.д. Все дружно плевали на закон, убежденные, что революционная целесообразность для народа всяко лучше, чем юридические заумности. Это очень нравилось крупному капиталу, так как позволяло проще «сокращать издержки» для повышения прибыли. Оптимизация издержек стала серьезным шоком для «простых рабочих», с изумлением узнавших, что их зарплата тоже является одним из видов издержек бизнеса.

В результате после «победы» выяснилось, что никакого единства народа отродясь не существовало. И что лозунг, за который они все как бы боролись, является чистой воды популизмом. Потому, что ни одной реальной проблемы в экономике, в обществе, в социальных лифтах, в общественных задачах он не решал. Более того, никакого механизма их решения он не предусматривал с самого начала.

Если от абстракции перейти к конкретной реальности, народ Украины захотел просто хорошо жить. Не задумываясь над вопросом, «хорошо» — это как именно, это за счет чего? Захотел высоких зарплат. Как в Европе. Почему в Европе, а не в России, где они были тоже выше украинских? Ответ банален — в Европе зарплаты еще выше российских! Зачем хотеть меньшего, если можно хотеть большего? Захотел себе другую милицию, которая бы вела себя так же, как немецкая, австрийская или, скажем, французская. Вежливую, ответственную, строго соблюдающую правила и нормы закона. Правительство, которое бы денно и нощно пеклось исключительно об удовлетворении нужд народа и не состояло из рвачей-олигархов. Нисколько не задумываясь о том, откуда оно всё вообще возьмется.

Отсюда и результат. У власти снова оказались олигархи. Почему? Потому что больше некому. Нищие «народные комбаты», прошедшие в Раду на недавних парламентских выборах, тоже вскоре резко разбогатеют. Потому что «хорошо жить», чего хотели все, означает в том числе желание богатства в первую очередь лично для себя, независимо от всех прочих. Вот они и будут «от всех прочих независимо» думать о себе. Не потому, что именно они — худшие представители народа. Нет. Просто они хотят для себя того же самого, чего и весь остальной народ Украины. Подчеркиваю, прежде всего — лично для себя.

В стране началась правовая вакханалия. Не потому, что законы плохие. Просто закон — это то, что одинаково для всех. Если одному человеку или группе лиц можно вести себя вопреки закону, то почему другому человеку нельзя поступать точно так же? В результате «строго по закону» живут только идиоты. Потому что «по закону» они поступают и тогда, когда им соблюдение закона выгодно, и тогда, когда нет. А «остальные умные люди» поступают не по закону, а по выгоде. Если выгодно по закону, они требуют исполнения его норм, если выгодно наоборот, они на закон плюют. Главное, чтобы было достаточно автоматов и решительных людей, готовых пустить их в ход.

В результате страдает бизнес. Тот самый, который в конечном итоге и кормит всю страну. В виде зарплат, в виде налогов, в виде пенсионных отчислений, в виде платежеспособного спроса на государственные услуги. В виде расходования своих прибылей. Переход от права юридического к праву автомата сильно повышает непредсказуемость внешних условий. Если по закону ты знаешь, что твой налог составляет, скажем, 15% (неважно, хоть 30%, хоть 50%), то ты можешь быть уверен, что 15% будут и в этом году, и в следующем, и через 10 лет. Значит, ты можешь прикинуть, как развивать и оптимизировать свой бизнес на те же десять лет вперед. Можешь сегодня взять кредит, чтобы за три года построить новое предприятие, которое еще два года будет окупаться и только через 6 лет начнет приносить тебе прибыль. Но ты уже сейчас берешь кредит, чтобы три года платить зарплату тем строителям, которые будут возводить это твое новое предприятие.

То есть у тебя прибыли еще нет, но работа у строителей, шоферов, поставщиков стройматериалов, всех, кто их будет кормить, поить, одевать, обувать, отапливать их дома и присматривать за их детьми в детских садах, — уже есть. Работа, за которую платится зарплата. А когда закон начинает порождать автомат, то вместо планов на десять лет вперед у бизнеса остается единственная задача — как выжить сейчас, сиюминутно. Ибо в любой момент к тебе могут прийти ребята в камуфляже, с автоматами, и задать вопрос: «У тебя бизнес? А с чего это ты решил, что он твой? Когда мы в окопах под Иловайском под „Градами“ сидели, ты, гад, крыса тыловая, где был? Что ты сделал для Украины?» И нету у тебя твоего бизнеса. И вместо планов на десять будущих лет ты платишь этим ребятам дань, которая сегодня может составлять 5%, завтра — 15%, послезавтра — 50%. Непредсказуемо.

В таких условиях что-либо серьезное планировать наперед самоубийственно. А уж думать о том, что все эти строители, шоферы, поставщики стройматериалов и прочие воспитатели детских садов остаются без куска хлеба… своя рубашка всегда ближе к телу.

Кого-то удивляет, что в условиях, когда источников доходов становится меньше, главным оказывается не то, как развить доходы в будущем, а то, как переделить пока имеющиеся так, чтобы оно вышло в первую очередь в свою пользу? Когда рынок растет, открыть свой банк значительно проще, чем «отжать» существующий успешно работающий. А вот когда рынок схлопывается, все становится строго наоборот.

Почему «отжать» — оказывается популярнее любых других видов заработка? Так, чтобы подняться на уровень управленцев с высокими доходами, надо иметь таланты, получить образование, уметь хорошо работать. В конце концов, надо пахать, как папа Карло, часто без выходных и праздников. А чтобы «отжать», достаточно просто наглости и наличия автомата. Всё остальное становится необязательным. Включая образование. Михайло Гаврилюк тому нагляднейший пример.

Кстати, «достижения», продемонстрированные на юго-востоке страны украинской армией, отлично демонстрируют цену оперирования популистскими лозунгами. Что? Эти гады, «колорады» посмели встать на пути нашей «европейской мечты»? У нас есть армия! Она в ТОП5 в Европе. Да мы их ща! А ну, где там коробка с солдатами? Такая большая, зеленая. Схватили, открыли… и неприятно изумились. Армии-то нет. Имущество разворовано. Солдаты даже стрелять толком не умеют. Офицеры не то что командовать, они собственные боевые и полевые уставы в глаза не видели.

Человек, знающий значение слов «панорама» и «буссоль», — уже с ходу выдающийся специалист. Человек, способный отложить на карте азимут, — автоматически эксперт-разведчик. Человек, не окончивший даже простого военного офицерского училища, еще вчера бывший чуть ли не милицейским участковым, уже министр обороны! Мой взводный всех новобранцев называл не иначе как «военизированные мужики». История украинских тербатов наглядно продемонстрировала, что собрать кого угодно в толпу, переодеть их в одинаковую форму и раздать им автоматы — еще вовсе не означает автоматически получить полноценный военный батальон.

Неудивительно, что эта толпа военизированных мужиков в конечном счете продемонстрировала себя еще хуже, чем совсем никакая украинская армия. И всё последовавшее далее тоже удивления не вызывает. Лозунговая психология основана на нерушимости принципа «виноват всегда не я». У добровольцев во всех неудачах виновата армия и тупые генералы. У военных — безбашенные, неумелые и недисциплинированные военизированные мужики. У тех, кто в это время в тылу от призыва прятался, — виноваты и те, и другие, потому что им сказали набить морду «колорадам», а они сделать этого не сумели. У правительства — виноват народ. Тут война, а он что-то там на тему тепла и света себе хочет.

Единственный вариант, на котором сходятся все, — переложить вину на внешнего врага. Географически у Украины всего два соседа: Запад и Восток. Так как изначально «народ» хотел попасть на Запад (там зарплаты больше), значит, враг находится на Востоке. Там у нас кто? Россия. Во-о-от! Чем хуже идут дела внутри Украины, тем больше и сильнее «во всем» виновата Россия. Кто разбил украинскую армию в Донбассе? Местные шахтеры и всякие там токари с фрезеровщиками? Это вы что хотите сказать? Что великая армия великой страны хуже даже этих «ватников»? А ну иди сюда, контра! Отсюда и берутся все рассказы про эпические битвы с псковскими десантными дивизиями и сибирскими танковыми бригадами на Донетчине. Враг он на то и враг, чтобы на него можно было списать абсолютно всё.

Так что никакая это на Украине не революция. Потому что революция изначально подразумевает реализацию новой действенной социально-экономической идеи, способной разрешить те проблемы, на которых забуксовало текущее государство. Ничего подобного у скакавших на Майдане не было. Нет ничего подобного у них и сейчас. Это самый обыкновенный бунт. Бессмысленный и беспощадный. Лозунги ради лозунгов. Война за вопросы, не имеющие внятных ответов. Война только потому, что «надо что-то делать, даже уже не важно что».

С чего все началось и когда оно пошло «не так», вероятно, сам того не понимая, очень метко сформулировал сотник «афганской сотни Майдана» во время нашумевшего телемоста с командиром бригады «Призрак» Алексеем Мозговым. «Мы выступали не за то, мы на Майдане стояли за Украину! Но нам потом не дали подумать и украли нашу победу.» Даже сейчас, когда украинская армия разбита, когда экономика страны разваливается, когда страна набрала долгов, которые придется отдавать даже внукам, не говоря уже о детях, украинцы продолжают убеждать друг друга в том, что все они «за Украину».

Так вот, началось всё именно в тот момент, когда «народ» за дубину взялся, а над вопросами, за какую именно Украину, как эта Украина должна выглядеть, как работать и почему именно так, а не иначе, — задуматься нужным не посчитал. Все остальные, включая Вашингтон, американцев, ЦРУ, Обаму и ЕС, в эту кучу фекалий только бросили маленькую пачку дрожжей. Все остальное, от самой кучи до последующего бурления, украинцы продолжают делать сами.

Впрочем, некоторая польза от украинских событий всё же есть. Происходящее на Украине как нельзя нагляднее демонстрирует практическую разницу между лозунгом, отражающим реальную идею, и лозунгом, прикрывающим обыкновенный популизм. Перед тем как встать под чьи-либо знамена, внимательно читайте написанные на них лозунги и сравнивайте с украинским эталоном. Если не хотите себе такого же результата, как получили сейчас украинцы.

Александр Запольскис — независимый эксперт (Москва), специально для ИА REGNUM