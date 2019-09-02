Москва, 2 сентября, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Интеграция России и Белоруссии — «это не вопрос объединения государств — речь об объединении экономик как равных партнеров, что принципиально». Об этом в интервью ТАСС заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

Отвечая на вопрос, «как далеко мы собираемся интегрироваться с сябрами», российский министр сказал: «Еще в 1999 году было заключено соглашение. Оно ратифицировано. Там, в принципе, все указано. Сейчас расписываем все по срокам, конкретным направлениям. Были определенные разногласия между российской и белорусской сторонами. Задача рабочей группы эти развилки описать, положить на бумагу и дать возможность высшему политическому руководству двух стран все обсудить и принять решения. И это не вопрос объединения государств — речь об объединении экономик как равных партнеров, что принципиально».

Максим Орешкин высоко оценил деловые и личностные качества своего недавно назначенного заместителя Михаила Бабича, который ещё весной был спецпредставителем президента РФ — послом России в Белоруссии.

«Михаил Викторович никогда не отбывает номер, его вклад в работу уже сейчас значителен, — сказал Орешкин. — Едва появилось официальное сообщение об уходе Бабича с поста посла России в Минске, сразу написал ему сообщение, что буду рад видеть в Минэке. Во-первых, нам нужны знания Михаила Викторовича по темам, которыми он занимался исторически: это и ЕврАзЭС, и белорусская интеграция. Второй момент связан с созданием правильного баланса внутри министерства. Такой тяжеловес нам только на пользу. Большой синергетический эффект. Помимо работы над конкретными проектами».

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