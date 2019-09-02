Вашингтон, 2 сентября, 2019, 14:21 — ИА Регнум. На eBay за 1 375 тыс. долларов (около 25 млн рублей) продают двигатель Ferrari от болида «Формулы-1». Об этом 2 сентября сообщается на портале Motor.ru.

Motor.ru Мотор от Ferrari

Продавец из американского города Хайалиа штата Флорида выставил на продажу мотор Ferrari Tipo 044/1, который является последним представителем эпохи V12 в болидах Формулы-1.

Данный движок полностью работоспособен. Год выпуска мотора 1995 год. Его рабочий объём равен 3 л, а весит он всего 132 кг. Что касается системы впрыска, то она изготовлена итальянской компанией Magneti Marelli. Максимальная мощность мотора составляет 760 «лошадей».

За спортивный движок владелец просит не малую сумму — 375 тыс. долларов (25 млн рублей), что по стоимости сопоставимо с новым Ferrari GTC4Lusso.

Напомним, ранее на eBay был выставлен 12-цилиндровый мотор от LaFerrari объемом 6,3 литра за 800 тыс. долларов (около 52 млн рублей).

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